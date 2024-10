Hai vinto tu Tale e Quale Show l’annuncio di Carlo Conti e poi la standing ovation

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di sabato 12 ottobre 2024)ha regalato un’altra serata di divertimento e musica ai telespettatori di Rai Uno. I concorrenti hanno dato vita a una sfida avvincente. Secondo gli esperti della televisione, il livello artistico di questa edizione è tra i più alti nella lunga storia del programma condotto da. Nell’ultima puntata, andata in onda l’11 ottobre, i concorrenti hanno omaggiato grandi nomi della musica italiana e internazionale.nto, costumi e trucchi impeccabili hanno reso le imitazioni incredibilmente fedeli agli originali. Come ha sottolineato Geppi Cucciari, un altro dettaglio che contribuisce a questa fedeltà sono le luci. Dopo le esibizioni,ha svelato la classifica finale della serata. Leggi anche: “Non vedevo, non respiravo”. Grande Fratello, confessione choc di Jessica e nella casa cala il vero gelo “Haitu”.