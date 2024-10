Giro di Lombardia, vince Tadej Pogacar (Di sabato 12 ottobre 2024) Tadej Pogacar ha vinto il Giro di Lombardia 2024 che si è svolto su un percorso di 255 km da Bergamo a Como. Il corridore sloveno dell’Uae Team Emirates, fresco campione del mondo, ha preceduto sul traguardo Remco Evenepoel della Soudal Quick-Step e Giulio Ciccone della Lidl Trek. Pogacar è scattato a poco meno di 50 km dall’arrivo sull’ascesa alla Colma di Sormano. Da lì una fuga verso la vittoria. Per il campione del Mondo è il quarto successo consecutivo al Giro di Lombardia dopo i trionfi del 2021, 2022 e 2023. Pogacar: “Sono super felice, orgoglioso lavoro di squadra” “Sono molto contento di quello che ho fatto, all’inizio la giornata è stata difficile, ma poi sono entrato nel ritmo. Sono molto orgoglioso del lavoro della squadra. Volevo alzare la bici sul traguardo di Como. Sono super felice”, ha sottolineato Pogacar ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria. Lapresse.it - Giro di Lombardia, vince Tadej Pogacar Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 12 ottobre 2024)ha vinto ildi2024 che si è svolto su un percorso di 255 km da Bergamo a Como. Il corridore sloveno dell’Uae Team Emirates, fresco campione del mondo, ha preceduto sul traguardo Remco Evenepoel della Soudal Quick-Step e Giulio Ciccone della Lidl Trek.è scattato a poco meno di 50 km dall’arrivo sull’ascesa alla Colma di Sormano. Da lì una fuga verso la vittoria. Per il campione del Mondo è il quarto successo consecutivo aldidopo i trionfi del 2021, 2022 e 2023.: “Sono super felice, orgoglioso lavoro di squadra” “Sono molto contento di quello che ho fatto, all’inizio la giornata è stata difficile, ma poi sono entrato nel ritmo. Sono molto orgoglioso del lavoro della squadra. Volevo alzare la bici sul traguardo di Como. Sono super felice”, ha sottolineatoai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria.

