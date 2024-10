Gintama svela la nuova serie anime (Di sabato 12 ottobre 2024) Gintama è uno di quei franchise di anime che forse non sono grandi come Dragon Ball, One Piece e My Hero Academia, ma ha raccolto una fanbase appassionata e ha continuato a far parte del medium per anni. Fin dal suo debutto sulle pagine di Weekly Shonen Jump nel 2003, la storia surreale ed esilarante di Gintoki Sakata ha esplorato territori davvero bizzarri. A distanza di anni dalla precedente serie anime, Ginatama sta per tornare con una nuova serie anime che metterà in luce un lato molto diverso del suo personaggio principale. Preparatevi fan di Gintama, perché l’adattamento anime di Ginpachi, insegnante della Classe 3-Z, potrebbe non essere come ve lo aspettate. Se non conoscete Class 3-Z’s Teacher Ginpachi, lo spin-off è stato pubblicato per la prima volta come serie manga nel 2006. Nerdpool.it - Gintama svela la nuova serie anime Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di sabato 12 ottobre 2024)è uno di quei franchise diche forse non sono grandi come Dragon Ball, One Piece e My Hero Academia, ma ha raccolto una fanbase appassionata e ha continuato a far parte del medium per anni. Fin dal suo debutto sulle pagine di Weekly Shonen Jump nel 2003, la storia surreale ed esilarante di Gintoki Sakata ha esplorato territori davvero bizzarri. A distanza di anni dalla precedente, Ginatama sta per tornare con unache metterà in luce un lato molto diverso del suo personaggio principale. Preparatevi fan di, perché l’adattamentodi Ginpachi, insegnante della Classe 3-Z, potrebbe non essere come ve lo aspettate. Se non conoscete Class 3-Z’s Teacher Ginpachi, lo spin-off è stato pubblicato per la prima volta comemanga nel 2006.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gintama: annunciata la nuova serie anime dello spin-off - Gintama è uno di quei franchise anime che non avrà lo spessore di titoli altisonanti come Dragon Ball, One Piece e My Hero Academia, ma ha raccolto una ... (mangaforever.net)

L'esilarante Gintama torna con un nuovo anime: di cosa si tratta? - Siete orfani di Gintama? Tenetevi pronti, perché sta arrivando un nuovo divertentissimo anime dedicato all'amatissimo Gintoki Sakata! (anime.everyeye.it)

All Dandadan voice actors, seiyuu, characters, story - Find out who the Dandadan voice actors are and the crazy cast of characters they voice, some you may already be familiar with! (oneesports.gg)