Genoa: troppi infortuni, arriva lo svincolato Pereiro (Di sabato 12 ottobre 2024) L’arrivo di Gaston Pereiro al Genoa Gaston Pereiro si unisce al Genoa da svincolato, dopo la scadenza del suo contratto con il Cagliari. Il centrocampista uruguaiano ha trovato un accordo con la società ligure e dalla ripresa degli allenamenti, prevista per lunedì, sarà a disposizione del tecnico Alberto Gilardino. L’accordo è valido fino al termine della stagione, offrendo al giocatore la possibilità di rilanciarsi in Serie A. L’esperienza di Pereiro in Italia Pereiro è reduce da una breve esperienza con la maglia della Ternana, dove ha giocato negli ultimi sei mesi. Il giocatore classe 1995 è arrivato in Italia nel 2020, quando il Cagliari lo ha acquistato dal PSV Eindhoven per 12 milioni di euro. Terzotemponapoli.com - Genoa: troppi infortuni, arriva lo svincolato Pereiro Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di sabato 12 ottobre 2024) L’arrivo di GastonalGastonsi unisce alda, dopo la scadenza del suo contratto con il Cagliari. Il centrocampista uruguaiano ha trovato un accordo con la società ligure e dalla ripresa degli allenamenti, prevista per lunedì, sarà a disposizione del tecnico Alberto Gilardino. L’accordo è valido fino al termine della stagione, offrendo al giocatore la possibilità di rilanciarsi in Serie A. L’esperienza diin Italiaè reduce da una breve esperienza con la maglia della Ternana, dove ha giocato negli ultimi sei mesi. Il giocatore classe 1995 èto in Italia nel 2020, quando il Cagliari lo ha acquistato dal PSV Eindhoven per 12 milioni di euro.

