Formiche.net - Fuori Unifil dal Libano? L’opinione di Sisci

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo la fine delle Prima guerra mondiale, per evitare la serie di errori di comunicazioni e fraintesi che avevano portato al conflitto devastante nel 1914, le potenze vincitrici crearono la Società delle nazioni. Doveva essere la camera di compensazione della diplomazia bilaterale, pensata in nome del diritto. Si spense in una serie di fallimenti che portarono alla Seconda guerra mondiale, tra cui l’invasione italiana dell’Etiopia nel 1936 e l’attacco giapponese contro la Cina nel 1937. Italia e Giappone erano tra vincitori della Grande guerra ma si sentivano traditi per i pochi vantaggi che ne avevano tratto. La Germania hitleriana si inserì in una diplomazia che volgeva a proprio vantaggio tali recriminazioni e ambizioni. Le Nazioni Unite, fondate dopo la Seconda guerra mondiale, nascevano con un’architettura più realista.