Ilveggente.it - Fognini inconsolabile, è un momento difficilissimo

Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Fabiolo ha detto chiaramente: non sarà facile per il tennista affrontare questocosì complicato. 18 volte. 18. Servono ben 4 mani per contare le occasioni in cui Fabioe Rafael Nadal si sono scontrati. Il loro primo incontro risale a ben 11 anni fa, al 2013, mentre l’ultimo duello è di 2 anni fa. Nel 2022, infatti, l’azzurro e l’iberico si sono affrontati agli Us Open, circostanza in cui il mancino di Manacor ebbe la meglio in 4 set suo avversario di Arma di Taggia. Fabioha affidato alcune riflessioni ai social (LaPresse) – Ilveggente.itNon sapevano ancora, allora, che i due tennisti non si sarebbero mai più sfidati a duello. Ora, invece, sappiamo che quella è stata la loro ultima partita, visto e considerato che il pluricampione Slam ha deciso di ritirarsi.