Finanziamento da 3 milioni per WithLess la startup bergamasca che sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare costi

(Di sabato 12 ottobre 2024), lainnovativa che elimina sprechi di tempo e denaro nell’acquisizione e gestione dei software aziendali, ha ottenuto un investimento pari a 3di euro. “Per lanciare– spiega Gianluca Treu, fondatore e amministratore della società, – siamo partiti dal team. Assieme a Thomas Alisi (co-founder) e al nostro advisor Davide Dattoli (founder di Talent Garden) abbiamo selezionato talenti con esperienza in aziende unicom come Adyen e Revolut. Con questo round, l’obiettivo è di continuare a rafforzare questo team eccezionale per costruire una forza vendita capace di conquistare il mercato italiano e di espandersi in Europa. Le nuove risorse saranno inoltre funzionali a rendere il nostro sistema Al ancora più avanzato,ndo il prezioso back dei nostri clienti”.