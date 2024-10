Agi.it - "Farò una strage, ti ammazzo", denunciato un 73enne nel Reggiano

(Di sabato 12 ottobre 2024) AGI - "una, non ho niente da perdere, ti". Per questi motivi, con l'accusa di minaccia, i carabinieri della stazione di San Polo d'Enza (RE) hannoalla Procura di Reggio Emilia un uomo di 73 anni, residente in un comune della Val d'Enza. Probabilmente sono i rancori covati nel tempo, dovuti a un cattivo rapporto di vicinato, i motivi che hanno portato al diverbio, nato per futili motivi, tra l'uomo e una donna di 54 anni. Continue liti, fino all'ultimo episodio, in cui l'uomo avrebbe minacciato di morte la donna. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di San Polo d'Enza, la vittima ha una madre anziana che abita da sola all'interno di un'abitazione in San Polo d'Enza, all'interno di un vecchio cortile dove è presente anche l'abitazione dell'indagato.