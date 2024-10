Endless Love, trame finali: la morte di Kemal (Di sabato 12 ottobre 2024) Se c’era chi aveva sperato che finalmente Nihan e Kemal potessero vivere il loro amore alla luce del sole e costruire una famiglia con la piccola Deniz, bisognerà ricredersi. Purtroppo – cosa che non piacerà assolutamente ai fan della serie turca – ci sarà una tragiche morte, Kemal perderà la vita e Nihan dovrà dirgli addio per sempre. Un finale di stagione che lascerà l’amaro in bocca a tutti, la suspence arriva al culmine ma alla fine l’evento tragico distruggerà tutto, ogni sogno e ogni aspettativa di Nihan di stare finalmente con l’amore della sua vita. Velvetmag.it - Endless Love, trame finali: la morte di Kemal Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Se c’era chi aveva sperato che finalmente Nihan epotessero vivere il loro amore alla luce del sole e costruire una famiglia con la piccola Deniz, bisognerà ricredersi. Purtroppo – cosa che non piacerà assolutamente ai fan della serie turca – ci sarà una tragicheperderà la vita e Nihan dovrà dirgli addio per sempre. Un finale di stagione che lascerà l’amaro in bocca a tutti, la suspence arriva al culmine ma alla fine l’evento tragico distruggerà tutto, ogni sogno e ogni aspettativa di Nihan di stare finalmente con l’amore della sua vita.

Endless Love - anticipazioni puntate dal 12 al 18 ottobre 2024 : Kemal a un passo dalla verità su Deniz (ma Asu manda a monte il suo piano)

Prima di partire però chiederà a Zehir di controllare che nessuno lo segua: una mossa importante che gli permetterà di scoprire che Tufan lo starà pedinando. Soydere giurerà così amore eterno a Nihan, ma lei non riuscirà a contraccambiare i suoi sentimenti a causa del timore di ciò che il marito potrebbe fare alla piccola Deniz.

Endless Love - anticipazioni dal 14 al 19 ottobre : Kemal scopre che Deniz è suo figlio - Nihan grave dopo un incidente

Le anticipazioni delle nuove puntate della serie turca Endless Love in onda dal 14 al 18 ottobre alle 14. 10, sabato 19 alle 14. 45: Kemal riesce a scoprire di essere il padre di Deniz attraverso il test del DNA, Nihan ha un grave incidente ed ha bisogno di sangue compatibile per l'operazione.

Chi è Burak Özçivit - Kemal in Endless Love? Età e Instagram

Nella sua carriera è attore e modello. Conosciamo chi è Burak Ozcivit nel ruolo di Kemal in Endless Love: età e Instagram

Endless Love - anticipazioni 11 ottobre : Deniz chiama Emir "papà" - Nihan pronta a rivelare la verità a Kemal

Conosciamo le anticipazioni della soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14:10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì nel daytime del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Quest'ultima, adesso, si trova nuovamente al centro delle manipolazioni di …. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.