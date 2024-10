Due bombe d’acqua, una a Ca’ Gallo, l’altra a Trasanni (Di sabato 12 ottobre 2024) Sembrava una giornata di sole ma così non è stato. Ieri la pioggia dalla costa, e in particolare da Senigallia nel pomeriggio, ha raggiunto in serata le aree interne dove due bombe d’acqua sono esplose tra le 19,30 e le 20: la prima a Castelboccione, tra Trasanni di Urbino e il Gallo. La seconda e più piccola a Ca’ Gallo di Montecalvo in Foglia, all’imbocco per Le Pantiere nella strada di Borgo Massano. A Castelboccione l’episodio si è verificato alla prima curva sotto il distributore Esso dove si è riversato sull’asfalto un un grosso smottamento di terra ed erba. Sul posto la Radiomobile dei carabinieri di Urbino a regolare il traffico e un trattore per liberare la via. I mezzi per circa 25 minuti hanno viaggiato a senso unico alternato. Ilrestodelcarlino.it - Due bombe d’acqua, una a Ca’ Gallo, l’altra a Trasanni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sembrava una giornata di sole ma così non è stato. Ieri la pioggia dalla costa, e in particolare da Senigallia nel pomeriggio, ha raggiunto in serata le aree interne dove duesono esplose tra le 19,30 e le 20: la prima a Castelboccione, tradi Urbino e il. La seconda e più piccola a Ca’di Montecalvo in Foglia, all’imbocco per Le Pantiere nella strada di Borgo Massano. A Castelboccione l’episodio si è verificato alla prima curva sotto il distributore Esso dove si è riversato sull’asfalto un un grosso smottamento di terra ed erba. Sul posto la Radiomobile dei carabinieri di Urbino a regolare il traffico e un trattore per liberare la via. I mezzi per circa 25 minuti hanno viaggiato a senso unico alternato.

