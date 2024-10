“Dai, mi vergogno…”. Grande Fratello, Carmen Russo tira fuori cose intime con Enzo Paolo (Di sabato 12 ottobre 2024) Carmen Russo è ancora nella casa del Grande Fratello. È entrata a sorpresa lunedì sera, durante l’ultima diretta, per fare compagnia al marito. Enzo Paolo Turchi, che invece è proprio un concorrente ufficiale di questa edizione, ha infatti avuto dei tentennamenti. Anche in puntata ad Alfonso Signorini ha manifestato un malessere: ha parlato di crisi con la moglie e del desiderio di uscire dalla casa. Ma poi come detto Carmen Russo è entrata nella casa e le cose si sono appianate. A breve tornerà alla sua vita di sempre ma in questi pochi giorni la coppia, una delle più unite e longeve dello spettacolo, ha regalato momenti epici a tutto il pubblico del Grande Fratello. Per non parlare di quello che è successo nelle ultime ore. Leggi anche: “Che schifo, non si lava nemmeno i denti”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024)è ancora nella casa del. È entrata a sorpresa lunedì sera, durante l’ultima diretta, per fare compagnia al marito.Turchi, che invece è proprio un concorrente ufficiale di questa edizione, ha infatti avuto dei tentennamenti. Anche in puntata ad Alfonso Signorini ha manifestato un malessere: ha parlato di crisi con la moglie e del desiderio di uscire dalla casa. Ma poi come dettoè entrata nella casa e lesi sono appianate. A breve tornerà alla sua vita di sempre ma in questi pochi giorni la coppia, una delle più unite e longeve dello spettacolo, ha regalato momenti epici a tutto il pubblico del. Per non parlare di quello che è successo nelle ultime ore. Leggi anche: “Che schifo, non si lava nemmeno i denti”.

