Cyber-attacco contro l’Iran È iniziata la risposta di Israele?

(Di sabato 12 ottobre 2024)ha denunciato un massicciosubito, che ha riguardato anche gli impianti nucleari. “La quantità di attacchi informatici pesanti, che si sono verificati sui tre rami del governo, della magistratura e del parlamento, così come sull’industria nucleare, sono senza precedenti ed enormi”, ha detto Abolhassan Firouzabadi, ex segretario del Consiglio supremo delper ilspazio, citato dai media locali. “Durante gli attacchi è stata rubata una grande quantità di informazioni”, ha aggiunto. Tra gli obiettivi, anche reti di distribuzione e trasporto di carburante, municipalità e porti, ha continuato senza menzionare la data degli attacchi. Non è chiaro l’intento di un messaggio simile diffuso nella situazione attuale.