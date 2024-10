Impresaitaliana.net - Confapi, Camisa: “Valore Italia nel mondo cresce grazie a missione Tajani”

(Di sabato 12 ottobre 2024) Cristian: “C’è voglia d’impresa e di” Roma. “Con ladi Sistema in Argentina e Brasile guidata con grande dinamismo dal Vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio, si stanno mettendo al centro le Piccole e Medie Imprese industrialine, il loroe la loro voglia di poter collaborare anche su mercati così lontani. Finalmente anche Paesi geograficamente così distanti, ma culturalmente e storicamente così vicini al nostro, vengono considerati una priorità per il Sistema Paese. Sono certo che questasia un inizio di un percorso virtuoso perché la percezione è che anche qui c’è voglia d’impresa e di”. Lo dichiara il Presidente di, Cristian, che fa parte della delegazionena di imprenditori, manager, aziende e agenzie per l’internazionalizzazione impegnata in questi giorni nei due Paesi sudamericani.