CIAO MASCHIO | IL SALUTO A BUBINOBLOG DA MARUSKA STARR E GIOVANNI ANGIOLINI

È il desiderio il tema di "CIAO MASCHIO", il programma condotto da Nunzia De Girolamo, in onda sabato 12 ottobre all'1.10 su Rai1. Ospiti, l'attore Massimo Ghini, il conduttore radiofonico e televisivo Gabriele Corsi, il conduttore televisivo Marco Columbro che declineranno il tema del desiderio, presentato anche dalla conduttrice nel monologo introduttivo. Partendo da una frase di Freud, Nunzia chiederà ai tre ospiti se si può amare una persona e desiderarne un'altra e se è possibile desiderare più di una persona contemporaneamente. Non solo: ai tre ospiti sarà chiesto se il desiderio è più legato al corpo o alla mente e come si concilia il bisogno di sicurezza e il desiderio di avventura. La discussione del tema comune sarà preceduta da brevi interviste face to face con ognuno degli ospiti.

Lanciano piange la scomparsa di Lucio Russi - politico - professore e conduttore televisivo - È venuto a mancare ieri, 1° ottobre, al policlinico universitario di Chieti dove era ricoverato, Lucio Russi, volto noto della politica lancianese, nonché docente, editore, creatore e conduttore di trasmissioni sulle tv locali. Russi aveva 84 anni, era laureato in Lettere e in Sociologia. È... (Chietitoday.it)

Addio a Luca Giurato storico giornalista e conduttore televisivo - morto a 84 anni per infarto - La sua capacità di comunicare in modo diretto e spontaneo, unita a una naturale ironia, gli ha permesso di distinguersi e di essere apprezzato anche dai colleghi. “Luca era una persona autentica, con un cuore grande e una risata contagiosa”, ha dichiarato un noto volto della Rai. Ma è stata la sua conduzione di “Unomattina” a consacrarlo definitivamente come personaggio pubblico. (Puntomagazine.it)

Addio a Luca Giurato - da Domenica In a Unomattina : la carriera del conduttore televisivo - Il giornalista è morto all’età di 84 anni, a causa di un infarto. Nato il 23 dicembre 1939 a Roma, aveva cominciato presto la sua carriera di cronista, assunto a poco più di 20 anni a Paese Sera. Poi il successo in tv. (Tg24.sky.it)

Luca Giurato : il conduttore televisivo è morto a 84 anni - Il conduttore televisivo Luca Giurato è morto all'età di 84 anni l'11 settembre 2024, la notizia è stata confermata dalla moglie. . . Luca Giurato aveva iniziato la carriera di giornalista negli anni '60, approdando poi in televisione con una serie di programmi come Domenica In, Unomattina, e La vita in diretta. (Movieplayer.it)