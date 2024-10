Che ci fa Greta Thunberg a Campi Bisenzio? L’attivista in mezzo agli operai della Gkn (Di sabato 12 ottobre 2024) Dalle proteste per il clima e contro la guerra a Gaza alle assemblee sindacali. Cosa ci fa L’attivista Greta Thunberg a Campi Bisenzio in mezzo agli operai dell’ex Gkn? La giovane svedese è arrivata oggi pomeriggio, 12 ottobre, allo stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze) dopo aver partecipato alla manifestazione del Fridays for future ieri a Milano. L’attivista è impegnata a sostenere la riconversione di fabbrica immaginata dagli operai toscani. L’assemblea “Abbiamo bisogno degli stati generali della giustizia climatica e sociale?”, questo il titolo dell’assemblea iniziata alle 14 e 30 nello stabilimento occupato di Campi Bisenzio. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 12 ottobre 2024) Dalle proteste per il clima e contro la guerra a Gaza alle assemblee sindacali. Cosa ci faindell’ex Gkn? La giovane svedese è arrivata oggi pomeriggio, 12 ottobre, allo stabilimento di(Firenze) dopo aver partecipato alla manifestazione del Fridays for future ieri a Milano.è impegnata a sostenere la riconversione di fabbrica immaginata dtoscani. L’assemblea “Abbiamo bisogno degli stati generaligiustizia climatica e sociale?”, questo il titolo dell’assemblea iniziata alle 14 e 30 nello stabilimento occupato di

