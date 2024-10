C’è Las Vegas-Psg. Sfida top in Terza (Di sabato 12 ottobre 2024) Il secondo turno di campionato della Terza Categoria prenderà il via oggi e si concluderà (novità di quest’anno) dopodomani, con il posticipo del lunedì che sarà una costante del girone pratese. Partiamo dalle gare odierne, tra le quali svetta indubbiamente Las Vegas – Paperino San Giorgio fissata per le 15: i vaianesi padroni di casa di coach Albert Shehaj cercano conferme dopo il roboante 6-0 inflitto ai "cugini" de la Briglia all’esordio, ma anche il PSG di mister Betti vuol dare corpo all’1-0 conquistato fra le mura amiche contro la Polisportiva Bacchereto. Alla stessa ora di disputeranno altri due incontri: a Campi Bisenzio, l’Eureka allenata da Ottati proverà a salire a quota due vittorie dopo aver fatto risultato sul terreno di gioco del San Lorenzo Campi Giovani. Lanazione.it - C’è Las Vegas-Psg. Sfida top in Terza Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il secondo turno di campionato dellaCategoria prenderà il via oggi e si concluderà (novità di quest’anno) dopodomani, con il posticipo del lunedì che sarà una costante del girone pratese. Partiamo dalle gare odierne, tra le quali svetta indubbiamente Las– Paperino San Giorgio fissata per le 15: i vaianesi padroni di casa di coach Albert Shehaj cercano conferme dopo il roboante 6-0 inflitto ai "cugini" de la Briglia all’esordio, ma anche il PSG di mister Betti vuol dare corpo all’1-0 conquistato fra le mura amiche contro la Polisportiva Bacchereto. Alla stessa ora di disputeranno altri due incontri: a Campi Bisenzio, l’Eureka allenata da Ottati proverà a salire a quota due vittorie dopo aver fatto risultato sul terreno di gioco del San Lorenzo Campi Giovani.

