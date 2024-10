Ilveggente.it - Bufera Sinner, infuria il caso doping: l’annuncio ribalta tutto

(Di sabato 12 ottobre 2024)ancora il. Ecco le parole dell’ex preparatore atletico di Jannik che vuole spiegare la situazione Janniksta riscrivendo la storia anche al torneo di Shanghai. Il tennista azzurro continua a vincere sapendo che prima o poi arriverà una sentenza del Tas di Losanna sulla questione. La Wada, come sappiamo, ha presentato appello contro la sua assoluzione. E quindi l’italiano rimane in bilico.(Lapresse) – Ilveggente.itLa storia la conosciamo tutti:è stato trovato positivo al Clostebol dopo un massaggio che il suo ex fisioterapista, che è stato licenziato, Naldi, gli ha fatto nel corso di una delle sue sedute. Lo stesso aveva usato quel medicinale per curarsi una ferita al dito che si era fatto con degli attrezzi del mestiere.