Lanazione.it - Bientina, il mondo delle fiabe in scena con ‘Rosaspina’

(Di sabato 12 ottobre 2024)(Pisa), 12 ottobre 2024 - Teatro per grandi e piccini per raccontare il. Domenica 13 ottobre alle 17, al TeatroSfide a, Via XX Settembre 30, Teatro Metropopolare presenta lo spettacolo. Drammaturgia e regia di Livia Gionfrida. Con Giulia Aiazzi e Simone Faraoni che esegue dal vivo anche le musiche originali. In seno alla nuova stagione teatrale 2024/2025 a cura di Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle. Ingresso 7,00 euro adulti, 5,00 euro bambini fino a 12 anni. Informazioni e prenotazioni 3280625881 – 3203667354. Lo spettacolo - Chesarebbe senza le? Inun’attrice e un musicista narrano la fiaba di Rosaspina attraverso canzoni e racconti.