Atalanta verso due importanti recuperi difensivi: Djimsiti e Toloi vicini al rientro (Di sabato 12 ottobre 2024) Con la ripresa degli allenamenti, fissata per martedì al centro sportivo di Zingonia, l'Atalanta dovrebbe ritrovare in gruppo anche i veterani Berat Djimsiti e Rafael Toloi. Il 31enne albanese, che ha risentito del riacutizzarsi di un fastidio all'anca durante il match di Champions League contro lo Shakthar, e il 34enne brasiliano, fuori da tre settimane per un risentimento muscolare ai flessori, in questa settimana hanno svolto lavoro individuale e sono entrambi sulla via del recupero. Una buona notizia per Gian Piero Gasperini che recupererà un titolare inamovibile, Djimsiti, e un'importante alternativa per la panchina, Toloi, allargando così le rotazioni difensive, considerando anche il britannico Godfrey, oltre ai titolari Kolasinac e Hien.

Atalanta : Djimsiti - Hien - Kossounou e Toloi possono recuperare per il Genoa - Vista sui rossoblù Tutti i quattro difensori potrebbero recuperare in tempo per la gara di sabato pomeriggio (ore 18. 45) al Gewiss Stadium contro il Genoa. . Niente da fare invece per l’esterno Matteo Ruggeri fermo da dopo la trasferta di Bologna per una gonalgia al ginocchio sinistro. All’indomani del rotondo successo per 3-0 in Champions League sul campo dello Shakthar Donetsk questa ... (Sport.quotidiano.net)

In difesa recuperano Kolasinac e Djimsiti ma si fermano Toloi e Godfrey - ATALANTA. Due difensori recuperati e altrettanti costretti a dare forfait in vista della partita di domenica a Bergamo contro la Fiorentina. Kolasinac e Djimsiti convocati, Toloi e Godfrey fuori. (Ecodibergamo.it)

Atalanta - per la Fiorentina rientrano Djimsiti e Kolasinac. Convocato Zaniolo - out Godfrey e Toloi - L’Atalanta è (quasi) al completo per l’esordio casalingo stagionale contro la Fiorentina (domenica alle 15) di fronte a quasi 25mila spettatori che riempiranno il Gewiss Stadium. All. Prima chiamata per Kossounou, tornato dalla Costa d’Avorio, dove ha giocato in nazionale: ha svolto le prime due sedute con la squadra nei giorni scorsi, come molti altri. (Bergamonews.it)