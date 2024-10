Lanotiziagiornale.it - Vigilanza Rai, nuovo Aventino della destra. E La Russa attacca Report e La7

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Non pervenuta. È la maggioranza che anche ieri ha disertato la sedutacommissione diRai, convocata per votare la ratificanomina di Simona Agnes a presidenteRai. Un precedente inaudito, dovuto alle divisioni nel centroe alla tenuta delle opposizioni, che – una volta tanto – hanno mantenuto fede al pattofermezza, facendo mancare i due voti necessari alla Agnes per la convalida. Così la presidentecommissione Barbara Floridia non ha potuto fare altro che constatare l’e riconvocare la seduta per mercoledì 16 ottobre alle 8.30. Mentre lamarcava visita in, a Montecitorio si festeggiava la Rai Naturalmente le polemiche e gli scambi d’accusa sono stati immediati.