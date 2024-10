Via libera dalla Regione al sostegno per le Comunità Energetiche Rinnovabili (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 – Via libera della Regione Lazio al sostegno alle Comunità Energetiche Rinnovabili. È stata infatti approvata dalla Giunta regionale la delibera, proposta dall’assessore all’Ambiente e alla Transizione Energetica, Elena Palazzo, fondamentale per l’avvio delle azioni nell’ambito del Programma regionale (PR) Lazio FESR 2021-2027. Per l’attuazione di questa misura è stata prenotata la somma complessiva di 10 milioni di euro. Nelle prossime settimane seguirà l’avviso pubblico che darà l’opportunità di presentare, a partire dal 15 dicembre, le domande per accedere al fondo. “Sono molto soddisfatta – dichiara l’assessore Elena Palazzo – di questo passo decisivo attraverso il quale il Lazio si impegna a guidare la transizione energetica, favorendo la nascita e lo sviluppo delle CER. Un passaggio decisivo verso la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 – ViadellaLazio alalle. È stata infatti approvataGiunta regionale la de, proposta dall’assessore all’Ambiente e alla Transizione Energetica, Elena Palazzo, fondamentale per l’avvio delle azioni nell’ambito del Programma regionale (PR) Lazio FESR 2021-2027. Per l’attuazione di questa misura è stata prenotata la somma complessiva di 10 milioni di euro. Nelle prossime settimane seguirà l’avviso pubblico che darà l’opportunità di presentare, a partire dal 15 dicembre, le domande per accedere al fondo. “Sono molto soddisfatta – dichiara l’assessore Elena Palazzo – di questo passo decisivo attraverso il quale il Lazio si impegna a guidare la transizione energetica, favorendo la nascita e lo sviluppo delle CER. Un passaggio decisivo verso la sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

