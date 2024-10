Venezuela-Argentina 1-1, Messi: “Difficile giocare su un campo così” (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’Argentina non riesce a tornare al successo, ma con il pari ottenuto in Venezuela mantiene la testa della classifica nell qualificazioni Conmebol ai Mondiali 2026. Un match caratterizzato dalla pioggia che ha tardato l’inizio e ha influito poi sulle condizioni del terreno di gioco: “Non è facile giocare in queste condizioni, il campo non ha aiutato il gioco. Non si riuscivano a fare due passaggi di fila”, ha ammesso il capitano Lionel Messi, che tornava a vestire la maglia albiceleste. “Sono felice di esere tornato in Nazionale, spero di trovare continuità. Ora un po’ di riposo e poi prepareremo il prossimo match”. I campioni del Mondo affronteranno una Bolivia reduce da tre vittorie consecutive. Venezuela-Argentina 1-1, Messi: “Difficile giocare su un campo così” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’non riesce a tornare al successo, ma con il pari ottenuto inmantiene la testa della classifica nell qualificazioni Conmebol ai Mondiali 2026. Un match caratterizzato dalla pioggia che ha tardato l’inizio e ha influito poi sulle condizioni del terreno di gioco: “Non è facilein queste condizioni, ilnon ha aiutato il gioco. Non si riuscivano a fare due passaggi di fila”, ha ammesso il capitano Lionel, che tornava a vestire la maglia albiceleste. “Sono felice di esere tornato in Nazionale, spero di trovare continuità. Ora un po’ di riposo e poi prepareremo il prossimo match”. I campioni del Mondo affronteranno una Bolivia reduce da tre vittorie consecutive.1-1,: “su un” SportFace.

