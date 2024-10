Uragano Milton, 14 morti e record di tornado sulla Florida (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ingenti danni alle abitazioni, l'Uragano ora declassato a tempesta di categoria 3 E' salito a 14 morti il bilancio dell'Uragano Milton, comprese sei vittime nella contea di St. Lucie, sulla costa atlantica della Florida, dove secondo le autorità si sono verificati i tornado. Lo riferisce l'emittente Nbc News spiegando che un numero record di tornado Sbircialanotizia.it - Uragano Milton, 14 morti e record di tornado sulla Florida Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ingenti danni alle abitazioni, l'ora declassato a tempesta di categoria 3 E' salito a 14il bilancio dell', comprese sei vittime nella contea di St. Lucie,costa atlantica della, dove secondo le autorità si sono verificati i. Lo riferisce l'emittente Nbc News spiegando che un numerodi

