Tornano le Giornate FAI d'Autunno: luoghi e itinerari da scoprire a Napoli e in Campania (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024, per la XIII edizione delle Giornate FAI d'Autunno, luoghi di straordinaria bellezza apriranno al pubblico in numerose città d'Italia Anche quest'anno, le iniziative e gli eventi organizzati dal Fondo per l'Ambiente italiano rappresentano un'opportunità fondamentale per scoprire, conoscere e promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. L'edizione 2024, infatti, si propone, mediante un programma vasto e ricco, di condurre i visitatori attraverso luoghi e paesaggi poco noti e valorizzati, alcuni dei quali non sempre accessibili, per scoprirne l'inedita bellezza e il profondo valore storico, culturale e sociale.

Giornate Fai d’Autunno - la Toscana si mette in mostra - Quest'anno gli organizzatori puntano anche sull'archeologia industriale con l'apertura a Lucca di Martinelli Luce, ma anche della Centrale idroelettrica di Teglia a Pontremoli. . E tantissimi altri, per l'elenco completo questo è il link. Siamo felicissimo di questo ritorno, con i tanti luoghi a Firenze e in tutta la Toscana", conclude Cristina Manetti, capo di gabinetto della Regione Toscana. (Lanazione.it)

Prato - tornano le Giornate Fai d’Autunno - Un percorso suggestivo dentro e sopra le opere difensive della città: Cassero medioevale, Bastione di santa Chiara, convento di santa Chiara e san Rocco (ingresso da viale Piave, apertura sia sabato che domenica dalle 10 - ultimo ingresso alle 17). . “Anche questa edizione delle Giornate Fai d’autunno - spiega Marzia de Marzi – è un’occasione per conoscere meglio il territorio pratese, ... (Lanazione.it)

Giornate Fai d’Autunno : i luoghi visitabili a Caserta e in provincia - it. it), grazie all’impegno, alla creatività e alla passione, di migliaia di volontari del FAI attivi in ogni regione. Nel centro storico di CAIAZZO saranno diverse le aperture: Palazzo Mazziotti, un importante edificio del 1400, dal cui restauro degli anni 90 sono emerse testimonianze risalenti a periodi sannita, romano, medioevale e barocco, dove si visiterà il Museo Etnografico delle ... (Anteprima24.it)