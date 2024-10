Lettera43.it - Tesla ha svelato Cybercab, Robovan e Optimus: il meglio dell’evento

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Elon Musk haal mondo la sua idea per il futuro della mobilità urbana. In un grande evento dal titolo emblematico We, Robot,ha infatti presentato la nuova gamma di veicoli progettati per la guida autonoma. Negli studi di Warner Bros. a Los Angeles, il vero protagonista è stato senza dubbio, l’atteso robotaxi elettrico che promette di rivoluzionare il modo in cui muoversi in città. L’azienda del magnate americano ha mostrato però anche, “autobus” autonomo capace di accogliere almeno 20 passeggeri al costo di pochi centesimi a chilometro. Non sono poi mancati gli, umanoidi ora capaci non soltanto di camminare, ma anche di danzare e di servire bevande ai tavoli dei bar.is your personal R2D2 / C3PO, but better It will also transform physical labor in industrial settings pic.twitter.