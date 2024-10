Taylor Swift, Blake Lively e Ryan Reynolds donano milioni di dollari a chi è in crisi per l'Uragano Milton (Di venerdì 11 ottobre 2024) ing America ha voluto ringraziare pubblicamente Taylor Swift, Blake Lively e Ryan Reynolds per aver donato milioni di dollari in un momento di grande difficoltà per la popolazione della Florida. Lo stato della Florida e altre aree degli Stati Uniti stanno affrontando le conseguenze degli uragani Helene e Milton e, per aiutare le popolazioni in difficoltà, Taylor Swift, Blake Lively e Ryan Reynolds hanno compiuto una generosa donazione. ing America, nella giornata di mercoledì, ha infatti ringraziato la cantautrice e, poche ore dopo, la coppia di star hollywoodiane. La scelta di aiutare la stessa organizzazione non è inaspettata, considerando la grande amicizia che li lega da anni. Il comunicato di ing America Claire Babineaux-Fontenot, CEO di ing America, ha infatti dichiarato: "Siamo incredibilmente grati nei confronti di Taylor Swift per Movieplayer.it - Taylor Swift, Blake Lively e Ryan Reynolds donano milioni di dollari a chi è in crisi per l'Uragano Milton Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) ing America ha voluto ringraziare pubblicamenteper aver donatodiin un momento di grande difficoltà per la popolazione della Florida. Lo stato della Florida e altre aree degli Stati Uniti stanno affrontando le conseguenze degli uragani Helene ee, per aiutare le popolazioni in difficoltà,hanno compiuto una generosa donazione. ing America, nella giornata di mercoledì, ha infatti ringraziato la cantautrice e, poche ore dopo, la coppia di star hollywoodiane. La scelta di aiutare la stessa organizzazione non è inaspettata, considerando la grande amicizia che li lega da anni. Il comunicato di ing America Claire Babineaux-Fontenot, CEO di ing America, ha infatti dichiarato: "Siamo incredibilmente grati nei confronti diper

