Storia di una famiglia perbene 2, cast, trama, dove e quando vederla

Dopo un'attesa di ben tre anni che è parsa infinita è giunto il momento: il palinsesto Mediaset prevede proprio questa sera l'inizio di Storia di una famiglia perbene 2. Amore e criminalità tornano ad ipnotizzare il pubblico davanti allo schermo, trascinandolo nella Bari degli anni Novanta, con emozioni tutte nuove e molteplici colpi di scena. Curiosi di scoprirne di più? Di seguito tutto ciò che sappiamo sul sequel.

cast e trama della seconda stagione di "Storia di una famiglia perbene"

Diretta da Stefano Reali e tratta dall'omonimo romanzo di Rosa Ventrella, Storia di una famiglia perbene verte su conflitti familiari, vissuti tra l'intreccio di sete di vendetta e speranza di redenzione. I protagonisti sono accomunati dalla voglia di combattere per un futuro migliore, opponendosi con decisione alla criminalità che lo minaccia e li consuma.

Storia di una famiglia perbene 2 : le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Nel cast sono presenti anche: Vanni Bramati, Alex Lorenzin, Marco Falaguasta, Alessandro Pess, Monica Dugo, Matilde Sofia Fazio, Sonia Aquino, Elia Marangon e Chiara Vinci. Una volta ritrovatisi, Maria confessa a Michele che è stato suo padre, Nicola Straziota, ad obbligarla sette anni prima a rinunciare a lui costringendola a scegliere tra la vita del padre Antonio e la fuga insieme.

Storia di una famiglia perbene 2 streaming e diretta tv : dove vedere la prima puntata della fiction

Storia di una famiglia perbene 2 è la fiction in onda su Canale 5 questa sera, 11 ottobre 2024, in prima visione alle ore 21. La serie è diretta da Stefano Reali e scritta da Mauro Casiraghi, Eleonora Fiorini, Stefano Reali

Storia di una famiglia perbene 2 - la location : dove è stata girata la fiction

Appuntamento dall'11 ottobre 2024 alle ore 21. Nel cast attori molto amati come Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Federica Torchetti. La serie è ambientata negli anni '90 e narra le storie di due famiglie baresi che s'intrecciano grazie all'amore che sboccia tra Maria De Santis e Michele Straziota. Protagonisti attori molto amati come Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Federica Torchetti.