Quotidiano.net - Sogei, lunedì i calcoli per il ravvedimento del Concordato

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Arrivano i conti per consentire ai contribuenti di valutare i costi dell'adesione alcollegato con ilPreventivo Biennale. Ad annuncialo è lache ha predisposto un apposito strumento di calcolo che sarà attivo danel cosiddetto 'cassetto fiscale' dei contribuenti con partita Iva che sono sottoposti agli Isa, gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale. Si tratta dei contribuenti che potranno utilizzare questo strumento di sanatoria. L'istituto delPreventivo Biennale (CPB) - è scritto nella nota diffusa dalla- si arricchisce di una nuova possibilità, per i contribuenti che applicano gli Isa che scelgono di aderire, mediante la definizione di una forma dispeciale per i periodi di imposta dal 2018 al 2022.