Sirene d’allarme in Israele diversi boati sentiti a Tel Aviv

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Alcunisi sonointorno alle 22 (le 21 in Italia) a Tel. Lo ha riportato l’Ansa, presente sul posto con alcuni reporter.é in massimo stato di allerta per il pericolo di attacchi in concomitanza con lo Yom Kippur che è iniziato nel pomeriggio.Leggi anche: Sassari, l’ex campionessa di nuoto Ann Lauwers muore a 59 anni per le conseguenze di un intervento A nord di Tel“intrusione di un aereo nemico” Ledi allarme sono suonate venerdì sera in diverse città a nord di Tel, secondo la difesa passiva israeliana, con l’esercito che ha collegato l’allarme a una “intrusione di un aereo nemico”. Mentresegna la festività dello Yom Kippur dal tramonto, lehanno suonato a Herzliya poco prima delle 21 ora italiana, secondo la difesa passiva.