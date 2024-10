Simona Tagli difende Shaila Gatta da Beatrice Luzzi: “Il gioco che ha fatto l’anno scorso!” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Simona Tagli all’interno della Casa del Grande Fratello aveva sostenuto di essersi innamorata di Beatrice Luzzi, ma da quando ha scoperto che una volta terminato il reality l’attrice non ha voluto continuare l’amicizia, qualcosa è cambiato. Da iper-fan è diventata una sua iper-critica e anche ieri, ospite di Cecilia Capriotti nel salotto di 361 Magazine, l’ha attaccata. “Shaila Gatta è una ragazza che va sostenuta perché è una ragazza che è stata fortemente stigmatizzata dalla Luzzi in studio quando ha fatto il suo balletto stravolgente. Lei è una ragazza che dovrebbe sempre andare in giro con la sua sedia e fare questi balletti pazzeschi. Non credo che una donna che balla così bene sia una donna irrispettosa nei confronti degli uomini che sono dentro la Casa. Biccy.it - Simona Tagli difende Shaila Gatta da Beatrice Luzzi: “Il gioco che ha fatto l’anno scorso!” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)all’interno della Casa del Grande Fratello aveva sostenuto di essersi innamorata di, ma da quando ha scoperto che una volta terminato il reality l’attrice non ha voluto continuare l’amicizia, qualcosa è cambiato. Da iper-fan è diventata una sua iper-critica e anche ieri, ospite di Cecilia Capriotti nel salotto di 361 Magazine, l’ha attaccata. “è una ragazza che va sostenuta perché è una ragazza che è stata fortemente stigmatizzata dallain studio quando hail suo balletto stravolgente. Lei è una ragazza che dovrebbe sempre andare in giro con la sua sedia e fare questi balletti pazzeschi. Non credo che una donna che balla così bene sia una donna irrispettosa nei confronti degli uomini che sono dentro la Casa.

