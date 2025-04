Trump ' Zelensky è più calmo vuole un accordo'

Zelensky è "più calmo" e "vuole un accordo". Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riportato dai media americani, dopo l'incontro con il presidente ucraino a San Pietro. Un incontro che è "andato a bene". "Zelensky sta facendo un buon lavoro e vuole un accordo. Ha chiesto più armi", ha aggiunto Trump. Quotidiano.net - Trump, 'Zelensky è più calmo, vuole un accordo' Leggi su Quotidiano.net Volodymyrè "più" e "un". Lo ha detto Donald, secondo quanto riportato dai media americani, dopo l'incontro con il presidente ucraino a San Pietro. Un incontro che è "andato a bene". "sta facendo un buon lavoro eun. Ha chiesto più armi", ha aggiunto

Su altri siti se ne discute

Com’è andata tra Trump e Zelensky e perché c’era una sedia in più nella basilica di San Pietro - L'incontro tra Trump e Zelensky poco prima dei funerali di Papa Francesco è destinato a passare alla storia. Ma cosa si sono detti i due leader e come cambierà l'esito della guerra? In alcune foto all'interno della Basilica di San Pietro poi, compare una terza sedia. Per chi era?Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ucraina, Trump parla a sorpresa: «È più facile trattare con la Russia, Putin sarà generoso. Zelensky? Deve dimostrarmi che vuole la pace» - «Credo a Vladimir Putin. Trovo che sia molto più difficile trattare con Kiev, e loro non hanno le carte», così il presidente americano Donald Trump ha riportato in equilibrio il discorso sulla guerra in Ucraina, dopo che stamattina aveva criticato duramente la Russia per i continui bombardamenti. Un attacco che poi, però, ha ribadito: «Mosca sta continuando a martellare l’Ucraina. Settimana prossima ci incontreremo con la delegazione di Kiev in Arabia Saudita e discuteremo della pace». 🔗open.online

"Più facile trattare con Putin che con Zelensky": Trump bacchetta Kiev - «Credo a Putin» quando dice che vuole la pace in Ucraina, «stiamo andando molto bene con la Russia, ma al momento stanno bombardando in modo infernale in Ucraina», «francamente trovo più difficile trattare con l'Ucraina e loro non hanno le carte in mano», mentre la Russia ha «tutte le carte». Donald Trump torna a fare dichiarazioni concilianti nei confronti di Vladimir Putin e molto meno verso l'Ucraina di Volodymyr Zelensky. 🔗iltempo.it

Cosa riportano altre fonti

Trump, 'Zelensky è più calmo, vuole un accordo'; Guerra in Ucraina, Trump: Deluso da Mosca, Putin smetta di sparare e tratti. Zelensky? È più calmo e vuole un accordo; Guerra Ucraina Russia, Trump: Deluso da Mosca, Zelensky è più calmo e vuole accordo; Trump: “Deluso da Mosca. Penso che Zelensky sia pronto a cedere la Crimea”. 🔗Approfondimenti da altre fonti