Moneta sigilliamo la frana Soluzione un mega telo di plastica

telo di plastica per salvare il Castello di Moneta. Proseguono senza sosta gli appelli per mettere in sicurezza l’antico maniero sopra l’abitato di Fossola, che dopo la frana del 18 aprile rischia di crollare. A proporre l’idea di sigillare la frana con un telo di plastica sono la sezione apuo lunense di Italia Nostra e le Pro loco ‘Salviamo il Castello di Moneta’ e ‘Fossola Moneta’."Chiediamo alla proprietà privata che venga messo in sicurezza lo specchio della frana che si è staccata dal terrapieno a causa del crollo delle mura quattrocentesche – scrive Luigi Giovanelli di Salviamo il Castello di Moneta –. Il timore è che la grave situazione già in atto possa peggiorare ulteriormente.Nuove frane oltre a riversarsi nel Canale Bertino potrebbero mettere in crisi il corpo del castello adiacente l’ingresso del ponte levatoio, e un eventuale allargamento della frana andrebbe a danneggiare gravemente lo stradello comunale di accesso al Castello". Lanazione.it - Moneta, sigilliamo la frana. Soluzione un mega telo di plastica Leggi su Lanazione.it Undiper salvare il Castello di. Proseguono senza sosta gli appelli per mettere in sicurezza l’antico maniero sopra l’abitato di Fossola, che dopo ladel 18 aprile rischia di crollare. A proporre l’idea di sigillare lacon undisono la sezione apuo lunense di Italia Nostra e le Pro loco ‘Salviamo il Castello di’ e ‘Fossola’."Chiediamo alla proprietà privata che venga messo in sicurezza lo specchio dellache si è staccata dal terrapieno a causa del crollo delle mura quattrocentesche – scrive Luigi Giovanelli di Salviamo il Castello di–. Il timore è che la grave situazione già in atto possa peggiorare ulteriormente.Nuove frane oltre a riversarsi nel Canale Bertino potrebbero mettere in crisi il corpo del castello adiacente l’ingresso del ponte levatoio, e un eventuale allargamento dellaandrebbe a danneggiare gravemente lo stradello comunale di accesso al Castello".

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Sì al sorteggio, unica soluzione al correntismo”. Parla Andrea Mirenda (Csm) - “Si dice che il sorteggio per l’elezione dei consiglieri togati al Csm sarebbe incostituzionale ma mi domando cosa ci sia di più democratico e inclusivo che riconoscere a ogni singolo magis... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Locatelli Juve, rischio esclusione per il capitano bianconero! Per la sfida contro il Genoa Tudor pensa a questa soluzione a centrocampo! Ultimissime - di Redazione JuventusNews24Locatelli Juve, il capitano bianconero potrebbe essere escluso per la sfida contro il Genoa: ecco come potrebbe cambiare il centrocampo Le ultime notizie provenienti da casa Juve sorprendono e non poco, soprattutto se si considera la zona di campo di cui andiamo a parlare. Il centrocampo bianconero da schierare contro il Genoa potrebbe cambiare almeno parzialmente. Stando a quanto riferito da Sport Mediaset, il capitano bianconero potrebbe lasciare il proprio posto nella mediana a due a Teun Koopmeiners. 🔗juventusnews24.com

Maltempo: Lepore, "danni per 5 milioni, preoccupa la frana in via dei Colli" - Dopo le ultime 72 ore di maltempo e piogge su Bologna e sull’Emilia-Romagna “stiamo uscendo dall’emergenza”. A dare la notizia è stato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, nel corso di un incontro con la stampa per fare il punto sulla situazione in città. Registrati alla nuova sezione Dossier... 🔗bolognatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Moneta, sigilliamo la frana. Soluzione un mega telo di plastica. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Frana un terrapieno, a rischio il Castello di Moneta - Carrara - Una frana ai pedi del castello del borgo di Moneta, sopra la frazione di Fossola, sta mettendo in pericolo l'intera struttura, da anni in attesa di interventi di manutenzione e ... 🔗noitv.it