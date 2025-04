Festa suggestiva dei contradaioli Messa solenne in Sant’Agnese

Festazione, affascinati dallo sventolio delle bandiere.L’atto ufficiale è stato sancito nella Chiesa di S. Agnese, dove Don Baldovino Potomonyo ha officiato la Messa, rivolgendo un invito alla concordia alla comunità e, insieme alla Reggitrice del Magistrato delle contrade, Irene Bettollini, e al Sindaco, Michele Angiolini, ha aperto la teca che contiene le spoglie della Santa, co-Patrona di Montepulciano, per il rito delle ‘tre chiavi’. Lanazione.it - Festa suggestiva dei contradaioli. Messa solenne in Sant’Agnese Leggi su Lanazione.it Lo stupore, l’incanto, per il vertiginoso tuffo nel passato, scandito dagli squilli delle chiarine e dal rullo dei tamburi, si sono letti sui volti delle centinaia di turisti che affollano Montepulciano e che ieri sono stati svegliati dal corteo in costume che ha attraversato il centro storico, per la cerimonia di apertura dell’anno contradaiolo. Si sono spalancate tante finestre, al passaggio dei figuranti, in costume medievale, e in tantissimi si sono poi uniti alla manizione, affascinati dallo sventolio delle bandiere.L’atto ufficiale è stato sancito nella Chiesa di S. Agnese, dove Don Baldovino Potomonyo ha officiato la, rivolgendo un invito alla concordia alla comunità e, insieme alla Reggitrice del Magistrato delle contrade, Irene Bettollini, e al Sindaco, Michele Angiolini, ha aperto la teca che contiene le spoglie della Santa, co-Patrona di Montepulciano, per il rito delle ‘tre chiavi’.

