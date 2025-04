Borsa di Tokyo in rialzo | ottimismo per misure di stimolo in Cina e compromesso tariffario USA-Cina

Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana col segno più, trainata dall'ottimismo sulle imminenti misure di stimolo per l'economia in Cina annunciate nel corso del fine settimana e sulle aspettative di un compromesso a breve sulle misure tariffarie tra Pechino e Washington.In apertura il listino di riferimento Nikkei mette a segno un progresso dello 0,68% a quota 35.949,11, con un guadagno di 243 punti. Sul mercato valutario lo yen arretra dai massimi in sette mesi sul dollaro a 143,60, in attesa della riunione di questa settimana della Bank of Japan (Boj), e si indebolisce sull'euro a 163,10. Quotidiano.net - Borsa di Tokyo in rialzo: ottimismo per misure di stimolo in Cina e compromesso tariffario USA-Cina Leggi su Quotidiano.net Ladiavvia la prima seduta della settimana col segno più, trainata dall'sulle imminentidiper l'economia inannunciate nel corso del fine settimana e sulle aspettative di una breve sulletariffarie tra Pechino e Washington.In apertura il listino di riferimento Nikkei mette a segno un progresso dello 0,68% a quota 35.949,11, con un guadagno di 243 punti. Sul mercato valutario lo yen arretra dai massimi in sette mesi sul dollaro a 143,60, in attesa della riunione di questa settimana della Bank of Japan (Boj), e si indebolisce sull'euro a 163,10.

Su questo argomento da altre fonti

Borsa di Tokyo apre in rialzo grazie all'ottimismo sulle misure di stimolo cinesi - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana col segno più, trainata dall'ottimismo sulle imminenti misure di stimolo per l'economia in Cina annunciate nel corso del fine settimana e sulle aspettative di un compromesso a breve sulle misure tariffarie tra Pechino e Washington. In apertura il listino di riferimento Nikkei mette a segno un progresso dello 0,68% a quota 35.949,11, con un guadagno di 243 punti. 🔗quotidiano.net

Borsa di Tokyo in rialzo: ottimismo su accordo Cina-USA e concessioni sui dazi - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, in scia al consolidamento del mercato azionario Usa, mentre prevale ancora l'ottimismo di un accordo commerciale tra Cina e Stati Uniti e le aspettative di maggiori concessioni da parte dell'amministrazione Trump sui dazi a livello globale. In apertura l'indice Nikkei avanza dello 0,95% a quota 35.198,60, con un guadagno di 329 punti. Sul fronte valutario lo yen arretra dai massimi in sette mesi sul dollaro, a 143,30, ed è stabile sull'euro, a un valore di 162,20. 🔗quotidiano.net

Borsa di Tokyo in rialzo grazie all'ottimismo su accordo commerciale Cina-USA - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, in scia al consolidamento del mercato azionario Usa, mentre prevale ancora l'ottimismo di un accordo commerciale tra Cina e Stati Uniti e le aspettative di maggiori concessioni da parte dell'amministrazione Trump sui dazi a livello globale. In apertura l'indice Nikkei avanza dello 0,95% a quota 35.198,60, con un guadagno di 329 punti. Sul fronte valutario lo yen arretra dai massimi in sette mesi sul dollaro, a 143,30, ed è stabile sull'euro, a un valore di 162,20. 🔗quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Borsa di Tokyo in rialzo: ottimismo per misure di stimolo in Cina e compromesso tariffario USA-Cina; Borsa di Tokyo in rialzo grazie all'ottimismo su accordo commerciale Cina-USA; ***Borsa Tokyo: indice Nikkei chiude a +1,89% per ottimismo su dazi; Tokyo in rialzo, indice Nikkei a 35.198 punti. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Borsa di Tokyo in rialzo: ottimismo per misure di stimolo in Cina e compromesso tariffario USA-Cina - La Borsa di Tokyo apre in positivo grazie alle misure di stimolo cinesi e alle aspettative di compromesso tariffario USA-Cina. 🔗quotidiano.net

Borsa di Tokyo in rialzo grazie all'ottimismo su accordo commerciale Cina-USA - Il Nikkei avanza dello 0,95% spinto dall'ottimismo per un accordo commerciale tra Cina e Stati Uniti e concessioni sui dazi. 🔗msn.com

Borsa di Tokyo chiude la settimana in rialzo grazie alla tecnologia e ai risultati di Alphabet - La Borsa di Tokyo chiude la settimana in positivo, trainata dal settore tecnologico e dai risultati di Alphabet. 🔗msn.com