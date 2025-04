Zuppi torna a Bologna | Il prossimo Papa? Servo dei servi

Bologna, 28 aprile 2025 – Sono giornate “in apnea” per il cardinale Matteo Zuppi. Entrando nella chiesa di San Giovanni Battista dei Celestini, l’arcivescovo, tra i Papabili del dopo-Francesco, non si scompone: sorride e appare sereno. Nonostante gli impegni romani, per un giorno Zuppi è tornato un po’ a sorpresa nel bolognese, lo ha fatto per “rigenerarsi”, come ha detto al rettore della piccola chiesa dei Celestini, Gianluca Montaldi.Il porporato schiva in modo gentile ogni domanda dei cronisti sul toto-Conclave. Da oggi, però, sarà in Vaticano per la Congregazione generale dei cardinali. Si è quindi lasciato andare al ricordo di Bergoglio: “Tante volte Francesco ci ha chiesto di insistere con la speranza e la misericordia”. Lo ha fatto anche con due Giubilei, quello di quest’anno e l’altro del 2016: “Continuiamo a pregare per lui, come ci ha sempre chiesto”, ha detto Zuppi. Ilrestodelcarlino.it - Zuppi torna a Bologna: “Il prossimo Papa? Servo dei servi” Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 28 aprile 2025 – Sono giornate “in apnea” per il cardinale Matteo. Entrando nella chiesa di San Giovanni Battista dei Celestini, l’arcivescovo, tra ibili del dopo-Francesco, non si scompone: sorride e appare sereno. Nonostante gli impegni romani, per un giornoto un po’ a sorpresa nel bolognese, lo ha fatto per “rigenerarsi”, come ha detto al rettore della piccola chiesa dei Celestini, Gianluca Montaldi.Il porporato schiva in modo gentile ogni domanda dei cronisti sul toto-Conclave. Da oggi, però, sarà in Vaticano per la Congregazione generale dei cardinali. Si è quindi lasciato andare al ricordo di Bergoglio: “Tante volte Francesco ci ha chiesto di insistere con la speranza e la misericordia”. Lo ha fatto anche con due Giubilei, quello di quest’anno e l’altro del 2016: “Continuiamo a pregare per lui, come ci ha sempre chiesto”, ha detto

Su altri siti se ne discute

Valeria Fabrizi: “Volevano farmi fuori da Che Dio ci Aiuti, ma io non mollo. Suor Costanza torna giovedì prossimo” - Non può esserci Che Dio ci Aiuti senza Suor Costanza. Parola di Valeria Fabrizi, che la interpreta dal lontano 2011 e che oggi a La Vita in Diretta ha svelato di aver dovuto insistere non poco per partecipare all’ottava stagione della serie, attualmente su Rai 1. Il suo personaggio tornerà giovedì prossimo in occasione della terza puntata e poi nuovamente nell’ottava, ma a quanto pare non su iniziativa degli sceneggiatori. 🔗davidemaggio.it

Meteo, allerta rossa in Emilia-Romagna. Scuole chiuse a Bologna: torna la paura su fiumi e pericolo frane - Domani, venerdì 14 marzo 2025, a causa dell’allerta rossa diramata dalla Protezione Civile, scuole e centri sportivi di Bologna resteranno chiusi. Come comunicato dal Comune tramite il proprio canale WhatsApp, l’attenzione è massima per i fiumi, i corsi d’acqua artificiali e il rischio di frane che potrebbero verificarsi nel capoluogo emiliano. L’allerta per dissesto idrogeologico è accompagnata da altre due allerte: una arancione per temporali e una gialla per vento. 🔗thesocialpost.it

Chi sarà il prossimo Papa? Zuppi, Prevost, Artime e Pizzaballa: ecco tutti i "papabili" - La corsa alla successione di Papa Francesco, seppur informalmente, è ormai aperta. Già nelle ore successive alla morte del Santo Padre sono iniziati ad emergere diversi nomi. In area italiana, tre i profili più citati: Pietro Parolin, segretario di Stato, diplomatico esperto e uomo di equilibrio... 🔗anconatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Zuppi torna a Bologna: “Il prossimo Papa? Servo dei servi”; Zuppi verso il conclave per il dopo Francesco: è tra i papabili (chi sono gli altri); Chi è Matteo Maria Zuppi, cardinale tra i possibili successori di Papa Francesco: il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna considerato il «Bergoglio italiano»; Verso il Conclave: Matteo Maria Zuppi, il capo della Cei da Sant'Egidio a mediatore per il Papa. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Zuppi, agenda strapiena. E oggi forse torna in città - Il cardinale ha concelebrato ieri la liturgia in piazza San Pietro davanti ai fedeli. Nel pomeriggio l’omaggio alla salma, poi non è escluso ripassi sotto le Torri. 🔗msn.com

IL CARDINALE - Zuppi scherza: "Non lascio Bologna fino allo scudetto rossoblù" - “Mi è apparso San Petronio”, patrono di Bologna, “e mi ha detto che non andrò via da qua fino a quando il Bologna non vincerà lo scudetto”. E’ la battuta che avrebbe fatto il cardinale Matteo Zuppi, a ... 🔗napolimagazine.com

Il cardinale Zuppi all’arrivo in Vaticano: “Ricordiamoci la Liberazione!” - "Ricordiamoci la Liberazione!": Matteo Zuppi entra in Vaticano dall’ingresso del Petriano, accanto all’ex Santo Uffizio, per prendere parte alla congregazione generale, le riunioni dei cardinali ... 🔗repubblica.it