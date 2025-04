Pagelle – È stata la manita di Scott il Napoli si è ripigliato quello che è stato suo per tanti mesi

Pagelle di Napoli-Torino 2-0, a cura di Fabrizio d’Esposito.MERET. Stavolta nella vigilia in albergo, seppur domestica, non si perde, anzi, e il giovane Meret nelle sue giocate pedibus palesa sangue freddo, freddissimo, per citare il Duce Aurelio in versione pacifista e prodigiosamente silente (un altro miracolo di Francesco?). Le parate stanno a zero, stasera, e la porta è illibata per la terza volta consecutiva – 6,5DI LORENZO. Al Maradona si pugna soprattutto coi nervi e l’Eurocapitano è un maestro zen che infonde calma e ancora calma nella cabeza e nel corazon dei compagni. L’uno a zero principia da lui, in questa insolita partita verticalissima tra il Maestro Conte e un suo bravo discepolo: l’Eurocapitano benedicente imbecca Zambo in un perfetto angolo retto che arriva a McDomine (questa la rubo a Massimo Perrino, amico vero) – 7RRAHMANI. Ilnapolista.it - Pagelle – È stata la manita di Scott, il Napoli si è ripigliato quello che è stato suo per tanti mesi Leggi su Ilnapolista.it Ledi-Torino 2-0, a cura di Fabrizio d’Esposito.MERET. Stavolta nella vigilia in albergo, seppur domestica, non si perde, anzi, e il giovane Meret nelle sue giocate pedibus palesa sangue freddo, freddissimo, per citare il Duce Aurelio in versione pacifista e prodigiosamente silente (un altro miracolo di Francesco?). Le parate stanno a zero, stasera, e la porta è illibata per la terza volta consecutiva – 6,5DI LORENZO. Al Maradona si pugna soprattutto coi nervi e l’Eurocapitano è un maestro zen che infonde calma e ancora calma nella cabeza e nel corazon dei compagni. L’uno a zero principia da lui, in questa insolita partita verticalissima tra il Maestro Conte e un suo bravo discepolo: l’Eurocapitano benedicente imbecca Zambo in un perfetto angolo retto che arriva a McDomine (questa la rubo a Massimo Perrino, amico vero) – 7RRAHMANI.

