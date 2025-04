I programmi in tv oggi 28 aprile 2025 | film e intrattenimento

programmi Tv della serata di lunedì 28 aprile 2025Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 28 aprile 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.filmSu Rai 4 dalle 21.19 The Outlaws. Nel 2004 a Seoul, il feroce Jang Chen dalla Cina prende il controllo di una gang locale, seminando terrore con la sua banda. Ma il detective Ma Seok-do, deciso a riportare l'ordine, affronta Jang con pugni e astuzia. Riuscirà, con la sua squadra, a fermare il criminale e ristabilire la pace nel distretto? Ispirato ad una storia vera.Su Rai Movie dalle 21.10 Pronti a morire.

