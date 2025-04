A che serve condannare le stragi del passato se vengono tollerate quelle di oggi? Il nuovo libro di Guadagnucci

Quotidiano.net - A che serve condannare le stragi del passato se vengono tollerate quelle di oggi? Il nuovo libro di Guadagnucci Leggi su Quotidiano.net La scrittrice, giornalista e attivista canadese Naomi Klein, nel febbraio 2024, in un ispirato intervento al festival londinese “And still we rise” (pubblicato due mesi dopo sul numero 1558 di Internazionale), ha messo a fuoco un punto cruciale, riflettendo sulla «coesione suscitata fra le élite politiche del Nord del mondo dalla carneficina attuata dall’esercito israeliano nella Striscia di Gaza».Klein ha detto che di fronte a governi e leader politici che abbandonano le loro differenze (destra, estrema destra, centro, centrosinistra) per unirsi nel sostegno attivo a Israele e ai crimini del suo esercito, l’unica leadership morale emergente è quella dei «movimenti per una vera uguaglianza, per la giustizia sociale, antirazzista, di genere, economica e ambientalista, movimenti esistenti in ogni Paese».

