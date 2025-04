Doppietta di McTominay stende il Torino il Napoli in vetta a +3 sull’Inter

Napoli non spreca l’occasione di allungare in vetta alla Serie A. Gli azzurri sfruttano al meglio il ko dell’Inter con la Roma, sconfiggendo per 2-0 il Torino tra le mura amiche del ‘Maradona’ grazie alla Doppietta di McTominay che permette alla squadra di Conte di portarsi in vetta alla Serie A con 74 punti, 3 in più dei nerazzurri. I granata restano invece fermi in decima posizione a quota 43. Botta e riposta in avvio di partita. Ospiti pericolosi dopo meno di un minuto con un’azione confusa in area che non riescono a concludere col tiro. Dall’altra parte palla Spinazzola serve Lukaku, il belga va al tiro respinto dalla difesa avversaria. Al 7? gli azzurri sbloccano la partita: palla in profondità di Di Lorenzo per Anguissa che appoggia al centro, dove McTominay arriva in anticipo e col destro in area batte il portiere avversario, andando a segno per la terza partita di fila e arrivando in doppia cifra. Leggi su .com (Adnkronos) – Ilnon spreca l’occasione di allungare inalla Serie A. Gli azzurri sfruttano al meglio il ko dell’Inter con la Roma, sconfiggendo per 2-0 iltra le mura amiche del ‘Maradona’ grazie alladiche permette alla squadra di Conte di portarsi inalla Serie A con 74 punti, 3 in più dei nerazzurri. I granata restano invece fermi in decima posizione a quota 43. Botta e riposta in avvio di partita. Ospiti pericolosi dopo meno di un minuto con un’azione confusa in area che non riescono a concludere col tiro. Dall’altra parte palla Spinazzola serve Lukaku, il belga va al tiro respinto dalla difesa avversaria. Al 7? gli azzurri sbloccano la partita: palla in profondità di Di Lorenzo per Anguissa che appoggia al centro, dovearriva in anticipo e col destro in area batte il portiere avversario, andando a segno per la terza partita di fila e arrivando in doppia cifra.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli da urlo: primato solitario, McTominay stende il Torino con una doppietta - Il Napoli non si lascia sfuggire l’occasione più importante della stagione e si riprende la vetta della Serie A in solitaria. Napoli da urlo: primato solitario, McTominay stende il Torino con una doppietta Al Maradona, davanti a un pubblico in estasi, gli azzurri battono 2-0 il Torino grazie alla serata di grazia di Scott McTominay, […] L'articolo Napoli da urlo: primato solitario, McTominay stende il Torino con una doppietta sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Doppietta di McTominay stende il Torino, il Napoli in vetta a +3 sull’Inter - (Adnkronos) – Il Napoli non spreca l'occasione di allungare in vetta alla Serie A. Gli azzurri sfruttano al meglio il ko dell'Inter con la Roma sconfiggendo per 2-0 il Torino tra le mura amiche del 'Maradona' grazie alla doppietta di McTominay che permette alla squadra di Conte di portarsi in vetta alla Serie A con […] 🔗periodicodaily.com

Doppietta di McTominay stende il Torino, il Napoli in vetta a +3 sull’Inter - (Adnkronos) – Il Napoli non spreca l'occasione di allungare in vetta alla Serie A. Gli azzurri sfruttano al meglio il ko dell'Inter con la Roma, sconfiggendo per 2-0 il Torino tra le mura amiche del 'Maradona' grazie alla doppietta di McTominay che permette alla squadra di Conte di portarsi in vetta alla Serie A con […] L'articolo Doppietta di McTominay stende il Torino, il Napoli in vetta a +3 sull’Inter proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Su questo argomento da altre fonti

Doppietta di McTominay stende il Torino, il Napoli in vetta a +3 sull'Inter; Napoli, una doppietta di McTominay stende il Torino: è +3 sull'Inter nella corsa scudetto; Doppietta di McTominay stende il Torino, il Napoli in vetta a +3 sull’Inter; Scatto scudetto del Napoli: la doppietta di McTominay stende il Toro e regala la vetta in solitaria. 🔗Ne parlano su altre fonti

Doppietta di McTominay stende il Torino, il Napoli in vetta a +3 sull'Inter - Il Napoli non spreca l'occasione di allungare in vetta alla Serie A. Gli azzurri sfruttano al meglio il ko dell'Inter con la Roma, sconfiggendo per 2-0 il Torino tra le mura amiche del 'Maradona' graz ... 🔗msn.com

Napoli, una doppietta di McTominay stende il Torino: è +3 sull'Inter nella corsa scudetto - Trascinato da Scott McTominay con una doppietta il Napoli travolge il Torino e, approfittando dello stop dell'Inter al pomeriggio (battuta dalla Roma), prende il largo in vetta alla classifica ... 🔗msn.com

Scatto scudetto del Napoli: la doppietta di McTominay stende il Toro e regala la vetta in solitaria - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com