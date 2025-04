Premio Emergente Sala 2025 | stasera cena di gala all’Hotel de la Ville

Premio Emergente Sala 2025 a Monza. Oggi e domani, nella suggestiva Villa Reale di Monza sarà celebrato un anniversario assai importante, i 20 anni di EmergenteChef in primis. Stiamo parlando della competizione che ha lanciato decine e decine di nuove stelle Michelin (oltre un centinaio). Nello stesso tempo si festeggia i 15 anni di EmergentePizza e i 10 di EmergenteSala, l'unico evento focalizzato sul servizio di Sala che va in scena stamattina al Teatrino di Corte Villa Reale (teoria) e stasera all'Hotel de la Ville (cena di gala, nota come cena di Gara). Un evento emozionante, sicuramente il più importante e sentito per i professionisti under 30 del settore. Ma andiamo per ordine.Oggi, dunque, si parte con Emergente Sala 2025. Più in generale, la grande festa Emergente 2025 (format di assoluto livello targato Witaly con i deus ex machina Luigi Cremona e Lorenza Vitali) avrà luogo nella straordinaria location dei Saloni della Villa Reale di Monza in coincidenza con la Premiazione di EmergenteChef, EmergentePizza ed EmergenteSala 2025.

