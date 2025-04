Omicidio di Coatti la svolta | Incontro sul web e rapina vittima di gang di banditi

Ferrara, 28 aprile 2025 – Sarebbe da ricercare in un incontro nella Rete per derubarlo il movente dell'omicidio di Alessandro Coatti, 38 anni. Il biologo, torturato, ucciso e fatto a pezzi in Colombia, sarebbe finito nella trappola di una banda organizzata per estorcere denaro.Si tratta di gang che operano in Colombia, cercano stranieri tramite app di incontri, li derubano. E' questa la pista che stanno seguendo gli inquirenti secondo alcune fonti, interne alla polizia giudiziaria, alle quali fa riferimento 'Hoy Diario del Magdalena', giornale di Santa Marta, in Colombia, la cittadina dove il giovane è stato assassinato.Il movente del crimine, avvenuto il 6 aprile, sarebbe il furto quindi e non il traffico di droga o la pista della criminalità organizzata come era stato ipotizzato in una prima fase.

Cosa riportano altre fonti

