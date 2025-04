Quel corpo è di Paolo Cadavere nel bosco il mistero è ancora aperto

Paolo accanto alla sua mamma. Per dieci anni Luciano Luciani ha atteso notizie sulla misteriosa scomparsa del figlio e da una settimana vive in una bolla di angoscia e dolore. Quella ferita mai rimarginata si è riaperta da quando una casuale scoperta nei boschi sopra Fosdinovo ha riportato una luce in tanti anni di buio assoluto. I resti dell'uomo trovato nel bosco potrebbero essere Quelli di Paolo Luciani, scomparso improvvisamente dalla sua abitazione di via dei Molini a Sarzana la sera del 3 novembre 2015.Un dubbio che potrà essere risolto grazie agli esami che sono stati disposti e dei quali ancora non si conosce l'esito. Ma il cuore di padre ha soltanto una certezza. "In Quella macchina c'è Quel che resta di mio figlio Paolo.

