Trump | Ottimo incontro con Zelensky Putin deve fermarsi

(Adnkronos) – “L’conè andato bene. Mi fido di? Ve lo farò sapere in due settimane, più o meno. Voglio che smetta di sparare, si sieda e firmi un accordo”. Donaldcontinua a ritenere raggiungibile la pace tra Ucraina e Russia. Il presidente degli Stati Uniti è reduce dalla trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco. Nella Basilica di San Pietro ha avuto un colloquio con il presidente ucraino Volodymyr. “Il funerale è stato bellissimo, per essere un funerale. E’ stato unnell’ufficio più bello che abbia mai visto”, dice rispondendo alle domande dei giornalisti sulla pista dell’aeroporto di Newark, in New Jersey, prima di rientrare a Washington. “vuole fare qualcosa per il suo paese. Mi ha detto che ha bisogno di altre armi, lo dice da 3 anni.