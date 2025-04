Mamma e bimba aggredite dai genitori della squadra avversaria

Mamma e figlia aggredite dai genitori della squadra avversaria dopo un'accesa discussione in campo per una partita di pallavolo femminile.E' quanto denuncia l'US Pallavolo Senigallia con un post sulla sua pagina ufficiale Facebook. Il fatto sarebbe accaduto nella mattinata di ieri nel palasport di Campo Baorio, dove si giocava una partita del campionato under 13 femminile."Indegna gazzarra al Boario. Un gruppo dirigente di una under 13 ospite (under 13!) a cui è stato instillato l'insalubre culto della vittoria ad ogni costo, non è stato capace di accettare una sconfitta sul campo ed ha inscenato (con insulti ad arbitro e genitori) una protesta gratuita e aggressiva – scrive la società senigalliese – Il tutto nonostante una corretta partita dai contenuti agonistici elevati.

