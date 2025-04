La tumulazione della bara di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore

Papa Francesco riposa ora, come da suo volere, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, una delle quattro basiliche Papali. Nelle immagini di Vatican Media alcuni passaggi del rito della tumulazione del suo feretro, durato circa mezz’ora e presieduto dal cardinale Camerlengo Kevin Farrell. Presenti, oltre a cardinali e sacerdoti secondo la liturgia prevista, anche alcuni familiari di Papa Bergoglio.L'articolo La tumulazione della bara di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore proviene da Ildenaro.it. Leggi su Ildenaro.it Le immagini Vatican Media del rito nella basilica cara al ponteficeRoma, 26 apr. (askanews) –riposa ora, come da suo volere, nella Basilica di, una delle quattro basilicheli. Nelle immagini di Vatican Media alcuni passaggi del ritodel suo feretro, durato circa mezz’ora e presieduto dal cardinale Camerlengo Kevin Farrell. Presenti, oltre a cardinali e sacerdoti secondo la liturgia prevista, anche alcuni familiari diBergoglio.L'articolo Ladiproviene da Ildenaro.it.

Altre fonti ne stanno dando notizia

La bara di Papa Francesco verrà chiusa il 25 aprile, i dettagli sulla cerimonia e sulla tumulazione - Due le date da ricordare: la bara di Papa Francesco verrà chiusa il 25 aprile alle 20:00, il giorno dopo la tumulazione in Santa Maria Maggiore 🔗notizie.virgilio.it

La tumulazione della bara di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore - Roma, 26 apr. (askanews) - Papa Francesco riposa ora, come da suo volere, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, una delle quattro basiliche papali. Nelle immagini di Vatican Media alcuni passaggi del rito della tumulazione del suo feretro, durato circa mezz'ora e presieduto dal cardinale Camerlengo Kevin Farrell. Presenti, oltre a cardinali e sacerdoti secondo la liturgia prevista, anche alcuni familiari di papa Bergoglio. 🔗quotidiano.net

Zaino in spalla e mani giunte: chi è la donna che prega davanti alla bara di papa Francesco - In un’atmosfera di profonda commozione, il mondo rende omaggio a una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa. Le porte della Basilica di San Pietro si sono aperte per accogliere la salma di Papa Francesco, esposta ai fedeli fino al 25 aprile. Questo evento solenne ha attirato l’attenzione di molti, ma un’immagine particolare ha catturato l’immaginazione di chi era presente e di chi seguiva da casa. 🔗thesocialpost.it

Se ne parla anche su altri siti

I funerali di Papa Francesco in diretta | In 400 mila per l'addio: «Un Papa tra la gente». Le foto della tumulazione a Santa Maria Maggiore; Papa Francesco, i funerali in diretta: almeno in 400mila per l’addio, 249 le delegazioni. Le immagini della tumulazione; Funerali Papa Francesco, lo streaming e le ultime notizie; Funerali di Papa Francesco, tumulazione conclusa. I momenti più emozionanti: dall’ovazione dei fedeli alla bara per le vie di Roma sulla papamobile. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Cos’è la tumulazione della salma di Papa Francesco, come avviene e qual è la differenza con l’inumazione - La tumulazione è il tipo di sepoltura scelta da Papa Francesco, che prevede la collocazione del feretro in una tomba muraria: oggi, sabato 26 aprile ... 🔗fanpage.it

In 400mila per l’addio a Papa Francesco. La tumulazione a Santa Maria Maggiore - Da domenica 27 aprile Santa Maria Maggiore aprirà a tutti i fedeli per coloro che vorranno dire una preghiera sulla tomba di Francesco. Da lunedì 28 invece riprendono le riunioni pre-conclave per ... 🔗ecodibergamo.it

La tumulazione della bara di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore - Roma, 26 apr. (askanews) - Papa Francesco riposa ora, come da suo volere, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, una delle quattro basiliche papali. Nelle immagini di Vatican Media alcuni passaggi de ... 🔗msn.com