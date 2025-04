Appello del cardinale Lojudice | Cari ragazzi ora pregate per noi

cardinale Augusto Paolo Lojudice e i suoi ragazzi. Un momento complicato anche per il vescovo di Siena che entrerà nel conclave per l'elezione del Papa. Ma non è voluto mancare all'abbraccio con gli adolescenti che hanno raggiunto Roma dalle due diocesi. "Il giubileo degli adolescenti doveva esser ovviamente diverso, ma avete avuto l'occasione di vivere un momento particolarmente importante come il funerale del caro Papa Francesco. Ieri eravate lì, e in qualche modo eravamo insieme anche se io ero sull'altare, a vivere un'esperienza che non capita tutti i giorni e che, come avete visto, ha attirato a Roma i personaggi più importanti di tutto il mondo". Lo ha detto il card. Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino e Vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza agli oltre 400 ragazzi provenienti dalle due diocesi che in questi giorni sono stati ha Roma per partecipare al Giubileo degli adolescenti e che ieri mattina hanno partecipato alla Messa, celebrata dal Card.

