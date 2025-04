Il sindaco di Verderio denunciato dall’opposizione | Abuso di potere minacce calunnia e diffamazione

Verderio (Lecco) – Dallo scontro politico e amministrativo, alle carte bollate. Poker di denunce per il sindaco di Verderio, probabilmente un record per chi indossa la fascia tricolore da una decina di mesi. Abuso di potere, minacce a pubblico ufficiale, calunnia e diffamazione sono le ipotesi di reato di cui potrebbe dover rispondere in un’aula di tribunale. A denunciare per quattro volte Danilo Villa, eletto lo scorso giugno con uno schiacciante 62%, sono stati i consiglieri comunali di opposizione. A rivelarlo è stato lo stesso primo cittadino durante l’ultima seduta di consiglio comunale, a cui tra i quattro esponenti di minoranza ha partecipato solo Francesco Manfredi, il candidato avversario alle ultime elezioni comunali.Rispondendo proprio a quest’ultimo, che ha lamentato di non essere stato coinvolto nella stesura di alcuni regolamenti, il sindaco ha sentenziato contrariato che "collaborare e condividere significa dialogare, mentre io sono stato più volte convocato in caserma dai carabinieri per notificarmi quattro denunce da parte vostra”. Ilgiorno.it - Il sindaco di Verderio denunciato dall’opposizione: “Abuso di potere, minacce, calunnia e diffamazione” Leggi su Ilgiorno.it (Lecco) – Dallo scontro politico e amministrativo, alle carte bollate. Poker di denunce per ildi, probabilmente un record per chi indossa la fascia tricolore da una decina di mesi.dia pubblico ufficiale,sono le ipotesi di reato di cui potrebbe dover rispondere in un’aula di tribunale. A denunciare per quattro volte Danilo Villa, eletto lo scorso giugno con uno schiacciante 62%, sono stati i consiglieri comunali di opposizione. A rivelarlo è stato lo stesso primo cittadino durante l’ultima seduta di consiglio comunale, a cui tra i quattro esponenti di minoranza ha partecipato solo Francesco Manfredi, il candidato avversario alle ultime elezioni comunali.Rispondendo proprio a quest’ultimo, che ha lamentato di non essere stato coinvolto nella stesura di alcuni regolamenti, ilha sentenziato contrariato che "collaborare e condividere significa dialogare, mentre io sono stato più volte convocato in caserma dai carabinieri per notificarmi quattro denunce da parte vostra”.

