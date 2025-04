Insulti a Liliana Segre dopo la visita a Pesaro | in arrivo le denunce

Pesaro, 28 aprile 2025 – Scatteranno delle denunce contro gli odiatori che si sono scagliati con commenti barbari contro la senatrice a vita Liliana Segre nel video della sua partecipazione alla commemorazione del XXV Aprile, Festa della Liberazione, a Pesaro.Questo perché sono già partiti accertamenti da parte delle forze dell’ordine per cercare di identificare gli autori di frasi che auguravano addirittura la morte alla senatrice. Il tutto si è scatenato dopo la pubblicazione di un video dove si vede Liliana Segre, assieme al sindaco Andrea Biancani e al prefetto Emanuela Saveria Greco, davanti al monumento che ricorda i partigiani caduti. Le informazioni che filtrano dicono che la maggior parte dei commenti sono partiti dall’entroterra della città e da altri località della regione e molti sarebbero riconducibili alle frange dei “no vax”. Ilrestodelcarlino.it - Insulti a Liliana Segre dopo la visita a Pesaro: in arrivo le denunce Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 28 aprile 2025 – Scatteranno dellecontro gli odiatori che si sono scagliati con commenti barbari contro la senatrice a vitanel video della sua partecipazione alla commemorazione del XXV Aprile, Festa della Liberazione, a.Questo perché sono già partiti accertamenti da parte delle forze dell’ordine per cercare di identificare gli autori di frasi che auguravano addirittura la morte alla senatrice. Il tutto si è scatenatola pubblicazione di un video dove si vede, assieme al sindaco Andrea Biancani e al prefetto Emanuela Saveria Greco, davanti al monumento che ricorda i partigiani caduti. Le informazioni che filtrano dicono che la maggior parte dei commenti sono partiti dall’entroterra della città e da altri località della regione e molti sarebbero riconducibili alle frange dei “no vax”.

