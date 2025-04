Sergio Ramelli 50 anni dopo La Russa incalza Sala | Il sindaco indossi la fascia tricolore Così non ci sarebbe il corteo nero

Sergio Ramelli è stato vilmente e barbaramente assassinato, nella velocità convulsa dei tempi che stiamo vivendo, rischia di venire dimenticata, come un po’ tutto il canone storico, la cui memoria persino il sistema educativo non riesce a garantire in modo completo”. Parole del sindaco Giuseppe Sala, contenute nel libro “Il ragazzo che non doveva morire. L’omicidio Ramelli e cinquant’anni di ferite“ (Castelvecchi) scritto da Federica Venni, giornalista di Repubblica. L’intervento del primo cittadino, posto in conclusione del saggio con il titolo “Democrazia, un antidoto alla follia ideologica“, rimarca che “non c’è giustificazione storica né ideologica a quanto successo” a Ramelli, il 18enne militante del Fronte della Gioventù (l’organizzazione giovanile del Msi) che il 13 marzo 1975 venne aggredito sotto casa, in via Paladini, a colpi di chiave inglese da esponenti di Avanguardia operaia e morì dopo 47 giorni di agonia, il 29 aprile 1975. Ilgiorno.it - Sergio Ramelli, 50 anni dopo. La Russa “incalza” Sala: “Il sindaco indossi la fascia tricolore. Così non ci sarebbe il corteo nero” Leggi su Ilgiorno.it Milano – “L’epoca in cuiè stato vilmente e barbaramente assassinato, nella velocità convulsa dei tempi che stiamo vivendo, rischia di venire dimenticata, come un po’ tutto il canone storico, la cui memoria persino il sistema educativo non riesce a garantire in modo completo”. Parole delGiuseppe, contenute nel libro “Il ragazzo che non doveva morire. L’omicidioe cinquant’di ferite“ (Castelvecchi) scritto da Federica Venni, giornalista di Repubblica. L’intervento del primo cittadino, posto in conclusione del saggio con il titolo “Democrazia, un antidoto alla follia ideologica“, rimarca che “non c’è giustificazione storica né ideologica a quanto successo” a, il 18enne militante del Fronte della Gioventù (l’organizzazione giovanile del Msi) che il 13 marzo 1975 venne aggredito sotto casa, in via Paladini, a colpi di chiave inglese da esponenti di Avanguardia operaia e morì47 giorni di agonia, il 29 aprile 1975.

