CdS – Lazio caccia al bomber | rispunta Ioannidis

caccia a marzo, è sempre più insistente. Il primo assalto è stato lanciato per Rafiu Durosinmi del Viktoria Plzen, 1,92 di altezza, punta nigeriana, 22 anni, costo 8-9 milioni. Non è il solo, in Grecia sono certi: la Lazio ha effettuato un nuovo sondaggio per Fotis Ioannidis, obiettivo della scorsa estate, 1,87 di altezza, bomber greco di 25 anni, gioca ancora nel Panathinaikos.Lazio, per l’attacco rispunta IoannidisSi era iniziato a parlare di lui ad aprile 2024 per il dopo Immobile. Poi è stato ad un passo dal Bologna, ma non bastarono 22 milioni per convincere i greci a venderlo. Justcalcio.com - CdS – Lazio, caccia al bomber: rispunta Ioannidis Leggi su Justcalcio.com 2025-04-26 08:06:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal CdS:ROMA – Un centravanti più spietato, da aggiungere a Taty o che prenda il suo posto in caso di offerte irrinunciabili. Il diesse Fabiani ha aperto laa marzo, è sempre più insistente. Il primo assalto è stato lanciato per Rafiu Durosinmi del Viktoria Plzen, 1,92 di altezza, punta nigeriana, 22 anni, costo 8-9 milioni. Non è il solo, in Grecia sono certi: laha effettuato un nuovo sondaggio per Fotis, obiettivo della scorsa estate, 1,87 di altezza,greco di 25 anni, gioca ancora nel Panathinaikos., per l’attaccoSi era iniziato a parlare di lui ad aprile 2024 per il dopo Immobile. Poi è stato ad un passo dal Bologna, ma non bastarono 22 milioni per convincere i greci a venderlo.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Coppa Italia: Inter-Lazio, nerazzurri a caccia di un nuovo derby - La vittoria di misura contro il Genoa, ottenuta grazie a una zampata di Lautaro Martinez, è valsa il momentaneo primato solitario in classifica per l’Inter Campione d’Italia. I nerazzurri, proiettati alla super sfida dello Stadio Maradona di sabato 1 marzo alle ore 18, dovranno però prima passare dall’appuntamento con la Coppa Italia. A San Siro, martedì 25 febbraio, arriverà la Lazio, reduce dal mezzo passo falso di Venezia e che potrebbe essere scavalcata dalla Juventus al quarto posto nella classifica del campionato di Serie A. 🔗ilnerazzurro.it

Pagelle Inter-Lazio (2-0): Taremi stralunato, Martinez fa tris – CdS - Le pagelle di Inter-Lazio, stilate dal Corriere dello Sport, condannano Mehdi Taremi ed esaltano il portiere Josep Martinez. Super voto ovviamente per Marko Arnautovic. PASSAGGIO DEL TURNO – L’Inter ha battuto nella serata di ieri la Lazio volando in semifinale di Coppa Italia, dove incontrerà il Milan nel quarto derby di Milano della stagione. Simone Inzaghi ha azzeccato tutte le scelte, sia quelle iniziali che quella a partita in corso, vincendo il duello contro la sua ex squadra. 🔗inter-news.it

Inter a caccia dell’occasione con l’Udinese! Il calendario aiuta – CdS - L’Inter oggi inizia la caccia all’occasione giusta per allungare sul Napoli di Antonio Conte. Il calendario aiuta secondo il Corriere dello Sport e mette di fronte l’Udinese. CALENDARIO – Udinese, Parma e Cagliari sono le partite, le prossime tre, dell’Inter in campionato. Il calendario dà una mano ai nerazzurri in un momento piuttosto complicato in termini di energie mentali e fisiche da spendere. 🔗inter-news.it